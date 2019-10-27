إنقاذ سائح بريطاني من جلطة قلبية حادة بمركز القلب بالمدينة 

إنقاذ سائح بريطاني من جلطة قلبية حادة بمركز القلب بالمدينة 

2019/10/27
الساعة 9:53 صباحًا
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المواطن - واس

أسهم الفريق الطبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إنقاذ سائح بريطاني يبلغ من العمر 62 عاما بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة استدعت تحويله للمركز بعد شعوره بآلام أثناء زيارته للمدينة المنورة.

وأوضح المركز أن السائح البريطاني قدم للمملكة بتأشيرة سياحية قبل عدة أيام, وتم تحويله للمركز بعد شعوره بآلام حادة في الصدر، حيث تبين بعد إجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة له تعرضه لانسداد في الشريان الأيمن، ليتدخل الفريق الطبي بوضع دعامة له وفتح الشريان فوراً .

وأكد المركز أن المريض يتمتع بحالة صحية مستقرة ولله الحمد, وتم تحويله من العناية المركزة إلى جناح التنويم على أن يتم خروجه فور الانتهاء من الإجراءات الطبية المعتادة والتأكد من سلامته.


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