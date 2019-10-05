إنقاذ سييرا لـ #الاتحاد جملة أقرب للخرافة

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب الاتحاد، لانتقادات قاسية، بعد الخسارة من نادي الحزم بالأمس في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر وسم عبر تويتر في المملكة بالأمس يُطالب إدارة الاتحاد بطرد سييرا؛ بسبب عدم رضاها على إدارته الفنية للمباريات في الفترة الأخيرة.

وعلّق المحلل الرياضي محمد عواد قائلًا: إنقاذ سييرا للاتحاد في الموسم الماضي جملة أقرب للخرافة وليست واقعية؛ لأن من أنقذ الاتحاد من الهبوط هم اللاعبون الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

وأضاف محمد عواد: سييرا لا يُناسب طموحات نادي الاتحاد والفريق الأول يستحق مدربًا أفضل منه، وهناك أيضًا علامات استفهام على الاستمرار في إشراكه للاعب كارلوس فيلانويفا الذي لم يعد قادرًا على تقديم كل الأفضل للعميد؛ بسبب هبوط مستواه بالفترة الأخيرة.

وكانت إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا في الفترة الأخيرة بإلغاء عقد التشيلي لويس خيمينيز بعد الخسارة من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف يوم 21 سبتمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم اتخاذ القرار بعد العودة للمدرب سييرا طبقًا لما ذكرته إدارة الاتحاد.

وقال سييرا بالأمس بعد مباراة الحزم ردًّا على هذه الجزئية: لم أرد رحيل اللاعب لويس خيمينيز، وهو أراد الرحيل وإدارة الاتحاد فسخت العقد بدون علمي، فريق الاتحاد في مباراة الأمس أمام الحزم كان سيئًا للغاية.