إنقاذ سييرا لـ #الاتحاد جملة أقرب للخرافة

إنقاذ سييرا لـ #الاتحاد جملة أقرب للخرافة

2019/10/05
الساعة 7:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب الاتحاد، لانتقادات قاسية، بعد الخسارة من نادي الحزم بالأمس في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر وسم عبر تويتر في المملكة بالأمس يُطالب إدارة الاتحاد بطرد سييرا؛ بسبب عدم رضاها على إدارته الفنية للمباريات في الفترة الأخيرة.

وعلّق المحلل الرياضي محمد عواد قائلًا: إنقاذ سييرا للاتحاد في الموسم الماضي جملة أقرب للخرافة وليست واقعية؛ لأن من أنقذ الاتحاد من الهبوط هم اللاعبون الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

وأضاف محمد عواد: سييرا لا يُناسب طموحات نادي الاتحاد والفريق الأول يستحق مدربًا أفضل منه، وهناك أيضًا علامات استفهام على الاستمرار في إشراكه للاعب كارلوس فيلانويفا الذي لم يعد قادرًا على تقديم كل الأفضل للعميد؛ بسبب هبوط مستواه بالفترة الأخيرة.

وكانت إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا في الفترة الأخيرة بإلغاء عقد التشيلي لويس خيمينيز بعد الخسارة من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف يوم 21 سبتمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم اتخاذ القرار بعد العودة للمدرب سييرا طبقًا لما ذكرته إدارة الاتحاد.

وقال سييرا بالأمس بعد مباراة الحزم ردًّا على هذه الجزئية: لم أرد رحيل اللاعب لويس خيمينيز، وهو أراد الرحيل وإدارة الاتحاد فسخت العقد بدون علمي، فريق الاتحاد في مباراة الأمس أمام الحزم كان سيئًا للغاية.


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو .. فأل حسن لـ #الاتحاد بعد هدفه الأول في الحزم
    •
  • إحصائية تُطمئن نجوم #الاتحاد قبل مواجهة الحزم
    •
  • بعد مجموعة تغريدات .. الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا
    •
  • مروان دا كوستا يُغادر المملكة لإجراء الفحوصات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم