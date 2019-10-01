إنقاذ مواطن احتُجز لـ7 ساعات في منحدر خطر بالباحة

إنقاذ مواطن احتُجز لـ7 ساعات في منحدر خطر بالباحة

2019/10/01
الساعة 12:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، من إنقاذ مواطن ثلاثيني احتجز على بعد 3 كيلومترات انحداراً من أعلى عقبة الباحة باتجاه محافظة المخواة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن الفرق تحركت بعد تلقي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغاً عن المحتجز.

وأضاف الغامدي، أن عملية الإنقاذ تمت بمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع، حيث تم الوصول للمحتجز عبر منحدرات صعبة وتضاريس خطرة بمدة استغرقت 7 ساعات، وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله لموقع آمن.


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