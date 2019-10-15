إيداع 3.5 مليون ريال في حسابات مستفيدي جمعية آباء

المواطن - عسير

أتمت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير إيداع الكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين بمبلغ 3,582,600 ريال (ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنين وثمانين ألفاً وستمائة ريال) لشهري (9 – 10 / 2019).

وقد شمل الدعم جانب الإعانات النقدية بواقع 2,508,900 (اثنين مليون وخمس مئة وثمانية آلاف وتسع مئة ريال) والإعانات العينية الغذائية بواقع 1,073,700 (مليون وثلاثة وسبعين ألفاً وسبع مئة ريال) لخدمة 5971 أسرة مستفيدة من الكفالة الشهرية.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو. وأكد أن الجمعية تسعى لتنويع خدماتها للمستفيدين لتشمل دعم الجانب الاقتصادي إضافة إلى الجوانب التربوية والتنموية والخدمات الاجتماعية لتمكين المستفيدين.