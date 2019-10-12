إيطاليا تُسقط اليونان بثنائية وتتأهل لـ يورو 2020 رفقة بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق فوز مهم على حساب منتخب اليونان بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2020.

وحاول المنتخب الإيطالي خلال الشوط الأول من المباراة إحراز هدف التقدم، حيث سيطر على الكرة وتراجع المنتخب اليوناني من أجل القيام بالواجبات الدفاعية.

ولم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كشر المنتخب الإيطالي عن أنيابه، حيث تمكن نجم تشيلسي الإنجليزي، جورجينيو من إحراز الهدف الأول للمنتخب الإيطالي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والستين.

وواصل المنتخب الإيطالي صحوته وتمكن من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب فريدريكو بيرنارديسكي في الدقيقة الـ79 من تصويبة قوية.

وأصبح رصيد المنتخب الإيطالي بعد الفوز 21 نقطة في المركز الأول ليتأهل رسميًّا إلى يورو 2020، أما رصيد اليونان فتجمد عند 5 نقاط.