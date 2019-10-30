إيقاف الصيعري 4 مباريات وتغريمه 40 ألفًا
بعد طرده مباشرة ضد الشباب

إيقاف الصيعري 4 مباريات وتغريمه 40 ألفًا

2019/10/30
الساعة 9:53 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف نجم الوحدة محمد الصيعري 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.

وجاءت عقوبة محمد الصيعري بعد قيامه باستخدام ألفاظ بذيئة تجاه حكم مباراة الوحدة ضد الشباب؛ ما أدى إلى طرده مباشرةً من قبل الحكم.

كما غرمت اللجنة، نجم نادي الوحدة عبدالله الزوري 20 ألف ريال؛ بسبب نزوله لأرض الملعب دون وجود اسمه في الكشف الرسمي لمباراة فريقه ضد الشباب.

ولعب الوحدة ضد الشباب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الليوث بهدفين دون رد.


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