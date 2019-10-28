إيقاف ريبيري وتغريمه لتعديه على حكم مساعد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن إيقاف نجم نادي فيورنتينا، الفرنسي فرانك ريبيري، لمدة 3 مباريات وتغريمه 20 ألف يورو.

وجاءت هذه العقوبة بعدما قام ريبيري بدفع الحكم المساعد بعد نهاية مباراة فيورنتينا ضد لاتسيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ريبيري اليوم باعتذار على هذه الواقعة، وكتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كنت متوترًا للغاية وأشعر بخيبة أمل في نهاية المباراة، أتمنى أن يتم تفهم حالتي المزاجية حينها”.

ولم يكن ريبيري الوحيد الذي تعرض لعقوبة؛ حيث تم إيقاف مدرب فيورنتينا مونتيلا مباراة وتغريمه 15 ألف يورو؛ لسلوكه الهجومي ضد الحكم بعد اللقاء، وعوقب لوكا رانييري بالإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده عقب تسببه في ضربة الجزاء.

وتعرض لاعب لاتسيو دينيس فافرو للإيقاف لمدة مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف يورو، وذلك بعد حصوله على البطاقة الحمراء بسبب سلوكه العدائي تجاه جماهير فيورنتينا بعد المباراة.

وكان لاعبو فيورنتينا قد احتجوا على هدف لاتسيو المتأخر ثم ضربة الجزاء التي احتسبت للفريق الضيف، وأهدرها فيليبي كايسيدو، وقام ريبيري بدفع الحكم المساعد، وهو ما أظهرته التسجيلات المصورة.