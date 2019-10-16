إيكاردي: أتمنى الأفضل لـ إنتر ميلان

المواطن - مروة نبيل

أكد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي أنه يتمنى الأفضل لفريقه السابق إنتر ميلان، مشددًا في الوقت ذاته أنه روميلو لوكاكو سيتأقلم سريعًا مع الفريق الإيطالي.

وقال إيكاردي خلال تصريحاته لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”: “لا يمكنني إلا أن أتمنى الأفضل لإنتر في كل بطولة يشارك بها”.

وتابع: “لم أتوقع الدعم الكبير من جماهير سان جيرمان، لقد رحبوا بي بشدة في أول عملية إحماء لي في ملعب حديقة الأمراء، وحالفني الحظ أيضًا بالمشاركة في مباراة ريال مدريد قبل التعرض للإصابة”.

وأضاف: “أنا بحالة جيدة الآن، وبدأت المشاركة في المباريات مجددًا، وينتظرني العمل الشاق لأنني مررت بفترة صعبة في الصيف الماضي، لم أكن جاهزًا بنسبة 100 % عند الانضمام لسان جيرمان”.

واستكمل إيكاردي تصريحاته قائلًا: “إذا تقابل سان جيرمان وإنتر ميلان، سأتعامل مع المباراة بأفضل طريقة ممكنة وباحترافية شديدة وسأبذل قصارى جهدي للدفاع عن قميصي الحالي”.

وواصل حديثه قائلًا: “أنا حاليًا لاعب بصفوف سان جيرمان، هدفي بذل قصارى جهدي لهذا القميص، وفي نهاية الموسم بحلول مايو أو يونيو، سنرى ما سيحدث، فالحديث عن أي شيء سيكون سابقًا لأوانه”.

وأردف إيكاردي “أتمنى التوفيق لنادي إنتر ميلان، لدي العديد من الأصدقاء في ميلانو، أتوقع أن يقدم الفريق موسمًا جيدًا تحت قيادة أنطونيو كونتي”.

وأعرب إيكاردي عن ثقته في قدرة لوكاكو مهاجم إنتر ميلان رغم تراجع معدله التهديفي خلال المباريات الأخيرة، وقال: “لا أرى أن لوكاكو يعاني من أي مشاكل، لقد بدأ بشكل جيد مع الفريق، ومنح إنتر الفوز أكثر من مرة”.

واختتم مهاجم سان جيرمان تصريحاته قائلًا: “لقد أصيب لوكاكو بنفس إصابتي، ثم تعرض لانتقادات معتادة، وبشكل عام فإن اللعب في إيطاليا أمر صعب للغاية، لكن روميلو سيتأقلم ويسجل المزيد من الأهداف”.