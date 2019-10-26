اتحاد القدم الآسيوي يسير على خطى الفيفا

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء تطوير كبير في بطولة دوري أبطال آسيا بحلول عام 2021، وذلك بالتزامن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021 إلى 24 فريقًا.

ووافق اتحاد القدم الآسيوي على زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 32 فريقًا إلى 40 فريقًا، وذلك عن طريق إضافة مجموعتين جديدتين، منهم واحدة في الشرق والأخرى في الغرب.

ويأتي زيادة ثماني فرق في بطولة دوري أبطال آسيا، بمثابة خطوة من اتحاد القدم الآسيوي لتطوير دوري أبطال آسيا.

وفي وقت سابق، أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الصين سوف تستضيف مونديال الأندية 2021 بنسخته الجديدة حيث سيضم 24 ناديًا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على منح الصين فرصة تنظيم مونديال الأندية 2021 في ثوبه الجديد.

وصرّح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مارس الماضي أن مونديال الأندية بداية من عام 2021 سيُقام بـ24 ناديًا، منها ثلاثة أندية آسيوية وثلاثة أندية من قارة إفريقيا.

ويذكر أن بطولة كأس العالم للأندية كانت انطلقت في عام 2000 في أول نسخة لها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وشارك فيها نادي النصر في ذلك الوقت.

وتوقفت بعد ذلك لتعود في عام 2005 وشارك فيها نادي الاتحاد مع النادي الأهلي المصري.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني هو آخر المُتوجين بلقب مونديال الأندية في شهر ديسمبر الماضي بعد تفوقه على نادي العين الإماراتي برباعية مقابل هدف في المباراة النهائية.