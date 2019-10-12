اتحاد القدم الفرنسي يستعد لتجديد عقد ديشان لعامين

المواطن - محمد سمعه

يفكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تجديد عقد المدرب الفرنسي ديديه ديشان، ليستمر مدربًا للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم لمدة عامين مقبلين.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: إن نويل لو جراييت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يفكر في تمديد عقد ديشان حتى ديسمبر من عام 2022.

وكان ديشان قاد المنتخب الفرنسي للفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي.

من ناحية أخرى، تمكن المنتخب الفرنسي، أمس الجمعة، من تحقيق فوز صعب على حساب منتخب آيسلندا بهدف دون رد، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وخلال الشوط الأول قاتل المنتخب الفرنسي من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي آيسلندا.

وانتهى النصف الأول من مباراة فرنسا وآيسلندا بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في إحراز هدف الفوز الوحيد للمنتخب الفرنسي من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة السادسة والستين.

وكان ديشان خسر لقب يورو 2016 مع المنتخب الفرنسي، لصالح منتخب البرتغال.