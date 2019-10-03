اتحاد القدم يوافق على خوض الأخضر مباراة فلسطين في رام الله

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موافقته على خوض مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المزدوجة في مدينة رام الله الفلسطينية.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن الأخضر سيخوض مباراته أمام المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في مدينة رام الله الفلسطينية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة أن ذلك يأتي لتلبية طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورغبتهم في استضافة المباراة وحرصًا كذلك على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جماهيره أسوة بالدول الأخرى، والتزامًا بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرر.