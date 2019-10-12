اتحاد القدم يُغري الأندية

المواطن - محمد سمعه

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، تقديم دعم مالي للأندية في حال قررت التعاقد مع مدربين محليين لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه الأندية في الفترة الحالية للتعاقد مع مدربين أجانب؛ بسبب عامل الخبرات التي يتمتعون بها؛ كونهم يطبقون الاحترافية التي تعلموها في مجال التدريب.

ويريد اتحاد القدم مكافأة الأندية التي تعتمد على مدربي الوطن؛ وذلك من أجل منح الثقة للمدرب السعودي للتألق والمنافسة على الفوز بالبطولات.

وتأتي رغبة اتحاد القدم في فعل هذا الأمر، خاصة بعد تألق صالح المحمدي في قيادة الفريق الأول بالأهلي عقب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بجانب تعيين الاتفاق للمدرب الوطني خالد العطوي قبل انطلاق الموسم الجاري.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت قررت في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية تقديم مليون ريال للأندية التي يتخطى حضور جماهيرها 10000 في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.