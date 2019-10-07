اتحاد القدم يُغلق الملف الأول ويفتح الثاني

المواطن - محمد سمعه

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، في تحديد موعد مباراة السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون، بعد أن تأخر انطلاقها مع بداية موسم 2019-2020.

وقال ياسر المسحل: إن مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر والتعاون ستُقام في الرابع من يناير في المملكة.

وتحدث المسحل في تصريحات تلفزيونية قائلًا: كنا في الماضي نحاول الترويج للكرة السعودية خارج المملكة، ولكن الآن الحال تغير، السوبر السعودي سيقام في المملكة إما في الرابع من يناير أو في الثاني عشر من يناير ولكن الأقرب هو إقامته في اليوم الرابع.

وطالب الناقد الرياضي حسن عبدالقادر اتحاد القدم بفتح ملف اتحاد القدم موضوع اللجان قائلًا: المسحل حسم موعد السوبر السعودي، والآن أرى أن الأفضل لاتحاد القدم هو التركيز على مراقبة عمل لجانه وبحث كافة الأمور من أجل تذليل العقبات عند تنظيم المسابقات، والاهتمام بوضع خطط للجان لتطوير الكرة؛ لأنه ليس من المعقول انسحاب شخص من أحد اللجان أو تغييرها هذا أمر يُقلق الشارع الرياضي السعودي.

ومن المنتظر أن تستضيف المملكة بطولة السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

وأكدت تقارير صحافية، أن السعودية مرشحة لاستضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الموسم الرياضي الحالي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن كأس السوبر سيُقام خلال الفترة من 8 حتى 12 من شهر يناير المقبل بالنظام الجديد الذي ينص على مشاركة 4 فرق، وهي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.