اتفاقيات جديدة بين المملكة والهند تنتظر زيارة مودي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ذكرت مواقع هندية محلية، أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، سيعلن عن بعض الاستثمارات الكبيرة، وتوقيع عشرات الصفقات التجارية بين القطاعين العام والخاص في الهند والشركات السعودية.

ويأتي رئيس الوزراء الهندي للمملكة في زيارة تستغرق يومين، لحضور “دافوس الصحراء”، المعروف رسميًا باسم مبادرة الاستثمار في المستقبل، وسيعقد أيضا اجتماعات مع قادة المملكة .

وبحسب موقع “ذا برنت”، طلبت الحكومة من كبرى شركات الصناعة الهندية، استكشاف مدى إمكانية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة في المنطقة.

وقال “تالميز أحمد”، الدبلوماسي المخضرم والسفير الهندي السابق لدي المملكة العربية السعودية والإمارات: “الحكومة الهندية حريصة الآن على أن يستثمر قطاع الشركات في المملكة بشكل كبير، وخاصة في مشروع نيوم”.

ولفت موقع “لايف مينت”، إلى أن المملكة العربية السعودية هي صوت مؤثر في العالم الإسلامي؛ لذلك تحرص الهند على تعزيز العلاقات معها.

مجلس الشراكة الاستراتيجية:

وفي الاجتماع الثنائي بين ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي، من المتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقًا بشأن “مجلس الشراكة الاستراتيجية” الذي سيترأسه الطرفان .

تعميق الدفاع والعلاقات الأمنية:

ستجري السعودية والهند، مناورات بحرية مشتركة في ديسمبر 2019 أو يناير 2020، وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار وفد الهيئة العامة للصناعة العسكرية في المملكة العربية السعودية، الهند، والتقى بممثلي صناعة الدفاع الهندية.

وقال “ت.س. تيرومورتي”، المختص بشؤون العلاقات الاقتصادية لدى وزارة خارجية الهند: “تبحث المملكة والهند عن تعاون أوثق في مجال الصناعات الدفاعية”، وكانت المملكة العربية السعودية قد أدانت في وقت سابق الهجمات التي وقعت في أوري وبولاما.

الاستثمارات السعودية في الهند:

وقد أعلن ولي العهد اعتزامه استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الهند عبر قطاعات مثل الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة.