اتفاقية بين أرامكو والمحتوى المحلي لتعزيز توطين السلع والخدمات

المواطن - الرياض

أبرمت شركة “أرامكو” اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز توطين السلع والخدمات التي تحصل عليها من مورديها.

وقال غسان الشبل، رئيس مجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تصريحات إلى “العربية” إن الهدف الأساسي هو تعزيز نمو المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وشهد حفل التوقيع التدشين الرسمي لمجلس تنسيق المحتوى المحلي التابع للهيئة، والذي يضم إضافة إلى أرامكو السعودية كلٌ من “سابك” و”الاتصالات السعودية” و”الخطوط الجوية العربية السعودية” و”معادن” والشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للكهرباء.

وستتعاون هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مع الشركات على دعم المحتوى المحلي، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات المشتريات.

وأطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مبادرة “شراكات المحتوى المحلي”، خلال حفل أقيم في الرياض، حضره عدد من أصحاب الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية وممثلي كبرى الشركات الوطنية.