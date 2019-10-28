اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة وجمعية أصدقاء اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية برئاسة ماجد عبدالله، في مقر الاتحاد بالرياض.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد في سبيل الدعم والاهتمام باللاعبين السعوديين السابقين، والذين ساهموا في صناعة الإنجازات للكرة السعودية، بجانب سعي الجمعية لتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والقطاعات الخاصة لدعم المستفيدين من الجمعية.

ومن جانبه، أكد المسحل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سبيل تقديم كل ما يمكن تقديمه للاعبين السابقين، ومد يد العون لهم بعد اعتزال كرة القدم فيما يخدم الطرفين، وأعرب عن ثقته في أن تحقق هذه الاتفاقية كافة الجوانب الإيجابية، وأن تحقق الخدمات النوعية للاعبين وأسرهم تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للكرة السعودية.

وأبدى ماجد عبدالله سعادته بعد توقيع الاتفاقية، وقال: “أشكر الاتحاد السعودي على تجاوبه السريع واهتمامه بخدمة مستفيدي الجمعية، وهذه الشراكة تأتي ضمن الشراكات التي دأبت الجمعية على توقيعها، وأتمنى أن تؤتي الاتفاقية ثمارها وتسهم في تطوير الخدمات المقدمة للاعبين القدامى وأسرهم”.