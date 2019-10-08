ارتفاع مخزون الخام الأمريكي 4.1 مليون برميل

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزاد مخزون الخام 4.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر إلى 422 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 1.4 مليون برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.2 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 71 ألف برميل يوميًّا.

وتراجعت مخزونات البنزين 5.9 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” لانخفاض قدره 257 ألف برميل.