استاد جامعة الملك سعود جاهز لمباراة الهلال والسد

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، لاحتضان مباراة الهلال والسد القطري التي ستنطلق، بعد قليل.

الهلال والسد

ونشر حساب البطولة الرسمي، صورًا لاستاد جامعة الملك سعود قبل أقل من ساعة على انطلاق مباراة الهلال والسد القطري اليوم، وظهرت أرضية الملعب والمدرجات بشكل مميز للغاية.

كما نشر صورًا لغرفة ملابس لاعبي الفريقين في استاد جامعة الملك سعود قبل مباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.