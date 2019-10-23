استثمارات نوعية تخلق فرص عمل للمواطنين بمنتدى الرؤية السعودية اليابانية

المواطن - الرياض

قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، إن منتدى أعمال الرؤية السعودية – اليابانية 2030 يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدار سبعة عقود بدأت منذ عام 1950م.

وبحسب ما بينت هيئة الاستثمار، عبر وسم “استثمر في السعودية”، فإن المنتدى شهد توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين جهات سعودية ويابانية في قطاعات ومجالات مختلفة مثل: البحث الأكاديمي، والدراسات، والمصرفية، والتقنية والتطوير العقاري والملكية الفكرية، والتدريب التقني

وكان الوزير نشر صورًا له خلال مشاركته ضمن وفد مجموعة العمل المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو “عاصمة النهضة الاقتصادية اليابانية”.

استقطاب استثمارات نوعية

وقال الوزير، إنه يولي أهمية كبرى لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص للعمل وتعزز العلاقات بين البلدين، حيث كتب “نضع نصب أعيننا استقطاب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص للعمل وتعزز علاقاتنا الاستثمارية وزيادة تبادلنا التجاري بين بلدينا الصديقين، مع إبرازنا للإصلاحات والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال في وطننا الحبيب، ودورها في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لكبرى الشركات اليابانية والعالمية”.

وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان نقلة نوعية وتطورًا مدهشًا ونموًا مطردًا وتعاونًا لافتًا، أثر تحركات عدة تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومع رؤية 2030 المتطلعة لتحقيق طفرة اقتصادية بالمملكة.