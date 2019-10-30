استجابة لطلب الهلال.. استبعاد كاريلو من قائمة بيرو

المواطن - مروة نبيل

وافق مدرب منتخب بيرو الأول لكرة القدم، ريكاردو جاريكا، على طلب نادي الهلال بعدم استدعاء النجم أندريه كاريلو لقائمة مباراة تشيلي الودية، يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل.

وكانت إدارة نادي الهلال قد تقدمت بطلب إلى الاتحاد البيروفي لكرة القدم، لعدم ضم كاريلو إلى معسكر منتخب بلاده المقبل، لحاجة الزعيم إلى خدماته، استعدادًا لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أوراوا الياباني في الرياض ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 9 نوفمبر المقبل، على أن تكون مواجهة الإياب، يوم 24 من الشهر ذاته.

يُذكر أن إدارة الهلال قد خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم للسماح للاعبي فريقه بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر ضد أوزبكستان، ووافق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على طلب الزعيم، للاستعداد لنهائي آسيا.