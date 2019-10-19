استدعاء مغرد متهم بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام

استدعاء مغرد متهم بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام

2019/10/19
الساعة 7:13 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في “تويتر”، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها.


هل قرأت هذا ؟
  • هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لم تنجح في نظر السعوديين
    •
  • شاهد بالصور .. الإعلامية إيمان شيخين أيقونة التألق على شاشة الإخبارية
    •
  • بالفيديو.. مذيع الإخبارية المليص يمازح المراسل السمحان: تصلح بطلاً لمسلسل تاريخي
    •
  • شاهد.. نايف الأحمري أحدث الوجوه الإخبارية السعودية تطل عبر العربية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم