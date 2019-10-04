استدعاء نجم يوفنتوس لقائمة منتخب فرنسا

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، استدعاء اللاعب بليز ماتويدي نجم وسط يوفنتوس الإيطالي لقائمة الديوك استعدادًا لمباراتي تركيا وآيسلندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وكان ديشان قرر استدعاء ماتويدي، مع عدم استدعاء اللاعب أدريين رابيو لاعب اليوفي في الفترة الحالية.

يذكر أن رابيو عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع يوفنتوس، منذ انضمامه إلى البيانكونيري قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كصفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى، بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في إعطاء تلميحات حول اقترابه من اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان رونالدو تألق وسجل هدفًا لـ يوفنتوس في شباك باير ليفركوزن الألماني، أول أمس، في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كريستيانو رونالدو لموقع SportBible الإنجليزي قائلًا: أنا لست رجلًا مجنونًا، ولكنني أعشق النجاح أكثر من عشقي للتدريبات، وأنا لا زلت أعشق كرة القدم وأحب إمتاع كل من يشاهد كريستيانو رونالدو.

وأضاف رونالدو: أنا أحب الحياة خارج كرة القدم، وهذا الأمر بدأ معي في آخر خمس سنوات، ولكن من يدري ماذا سيحدث في المستقبل.