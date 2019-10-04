استعادة أكثر من 15 ألف متر من أراضي الدولة في عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

واصلت أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدياتها الفرعية، أعمالها الأسبوعية بالرقابة المستمرة على الأراضي الحكومية؛ لحمايتها من التعديات، وتنفيذ الجولات الميدانية على المطاعم، والبوفيهات في منطقة عسير، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم استعادتها أكثر من 15,066,91 ألف م2.

ونجحت بلدية الشعف الفرعية في استعادة هذه الأراضٍي الحكومية، وضبط مخالفة التعديات، وإزالتها، ومتابعة، ومراقبة الأراضي الحكومية من قبل مراقبي البلدية، ورفع مخلفّات بواقع 557 طنًّا، وإنهاء 15 حجة استحكام ونظافة، وتعشيب عدد 3 مقابر، وتكثيف الجولات المسائية على المطاعم والبوفيهات، وإقفال عدد مطعمين، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات والجزاءات تجاه المخالفين والقيام بعمليات الرش بالمبيدات الحشرية بشكل دوري لملعب نادي المصيف؛ نظرًا لتأثر أرضيته بالديدان، وانتشارها في الموقع والشخوص على 7 قضايا ما بين أراضٍ وتعديات، وإنشاءات.

كما قدمت البلدية العديد من الخدمات، منها تعديل استخدام الأراضي من زراعي إلى سكني لعدد 5 أراضٍ، وتعميد مقاول مشروع بلدية الشعف الجديد بإيصال التيار الكهربائي خلال أسبوع، وكذلك بما يخص الاتصالات السعودية، وتهيئة غرفة التحكم.

وكثفت بلدية السودة الفرعية أعمالها في متابعة المواقع الحكومية، وإزالة إحداث في قرية العزيزة، وهو عبارة عن عمل أحد المعدات بدون تصريح، كما واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المحلات التجارية، وإغلاق محلين لعدم وجود تراخيص، وتم مصادرة 11 بسطة للباعة المخالفين على امتداد طريق السودة السياحي، والعمل على معالجة التشوهات البصرية، وطمس الكتابات على المطلات السياحية بطريق أبها نهران وتنظيف، ورفع المخلفات المشوهة للمنظر العام بقرى السودة، وغاوة بالسودة، والإبلاغ عن 7 حجج بالمركز ليتم إكمال اللازم بشأن الإحداثيات، ورفع 6 مواقع مساحيًّا تمهيدًا للتخطيط لاستثمارها، والشخوص مع مندوب وزارة الإسكان على المواقع المقترحة للإسكان التنموي.

كما تم الرفع بـ7 مواقع إحداث أراضٍ حكومية وتجهيز عدد 150 بترة لتبتير الأراضي الحكومية، وحصر المواقع الاستثمارية في بلدية طبب الفرعية والرفع بها للاعتماد، ومتابعة مخطط الدوائر الحكومية، ومواصلة أعمالها في تنظيف الحديقة العامة، وتعشيبها وإزالة 80 طنًّا من المخلفّات وترحيلها من المخطط الحكومي وتنفيذ 3 جولات رقابية.