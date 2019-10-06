استفتاء عضو النصر يضع إدارة السويكت بموقف صعب

المواطن - محمد سمعه

أطلق سعد بن ثابت آل مغني، عضو النصر الذهبي، استفتاءً حول السبب وراء تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال الفترة الأخيرة.

وكتب سعد آل مغني عبر حسابه في تويتر قائلًا: برأيك ما هو سبب انخفاض نتائج النصر في الفترة الأخيرة؟

أجاب متابعو سعد آل مغني عبر تويتر أن الإدارة برئاسة صفوان السويكت هي من تتحمل تراجع نتائج أصفر العاصمة بنسبة 54%.

وكشف سعد آل مغني في تصريحات تلفزيونية، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأعلن نادي النصر مسبقًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اتخاذ مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو الذهبي سعد آل مغني.

وتحدث سعد آل مغني لـ برنامج في المرمى قائلًا: تفاجأت من بيان إدارة النادي.. حاولت التواصل معهم دون جدوى، بداية المشكلة مع إدارة النادي عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأضاف آل مغني: عبدالرحمن الحلافي اتهم سعود آل سويلم باتهامات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، تحدثت مع عبدالرحمن الحلافي بشكل شخصي ونصحته بعدم التعرض لسعود آل سويلم.. ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وتابع آل مغني: قلت للحلافي سعود آل سويلم سلم النادي بوضع ممتاز ولاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ لا يحق لك التعرض له، وسلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آيفون من خلال اجتماعي مع الجمهور في مقر النادي وغادرت، وفي اليوم التالي كلمني السويكت وقال أنا زعلان منك لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي.

وواصل سعد آل مغني حديثه قائلًا: “قلت للسويكت.. أنا أعلنت عن تقديم سيارة سأجعلها سيارتين واحدة أقدمها باسمك في المباراة.. رد علي وقال: أنت تدخلت.. حينها عرفت أن الأمور تطورت؛ لأن الحلافي زعل ولا يرد علي”.