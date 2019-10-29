استفسار هام بشأن حساب المواطن وطريقة معرفة مبلغ الدعم

استفسار هام بشأن حساب المواطن وطريقة معرفة مبلغ الدعم

2019/10/29
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر نوفمبر، حيث من المقرر إيداعها يوم 10 من الشهر المقبل.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”، أنه في حال انطبقت معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 نوفمبر ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج يرجى الدخول إلى حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي هنا

وقال حساب المواطن: إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي(هنا

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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