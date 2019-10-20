اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ

اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ

2019/10/20
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

باشرت الجهات المختصة، اليوم الأحد، حادث اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ قبل جسر النصايف باتجاه جدة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الحادث تسبب في وقوع عدد من الإصابات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


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