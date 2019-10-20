المواطن - جدة
باشرت الجهات المختصة، اليوم الأحد، حادث اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ قبل جسر النصايف باتجاه جدة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الحادث تسبب في وقوع عدد من الإصابات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
باشرت الجهات المختصة، اليوم الأحد، حادث اصطدام شاحنتين على طريق جدة- رابغ قبل جسر النصايف باتجاه جدة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أن الحادث تسبب في وقوع عدد من الإصابات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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