“اعترفوا بأخطائكم” .. رسالة نارية لاتحاد القدم بعد تعادل الأخضر

“اعترفوا بأخطائكم” .. رسالة نارية لاتحاد القدم بعد تعادل الأخضر

2019/10/16
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أثار تعادل المنتخب السعودي بالأمس مع نظيره الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، استياء جمهور الأخضر والنقاد الرياضيين؛ وذلك بسبب تراجع الأداء الفني للاعبي المنتخب السعودي.

وقال عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي النصر لاتحاد القدم، عبر حسابه في تويتر: منتخبنا باسم السعودية وليس باسم أحد مهما كان اختلافنا على اختيارات اللاعبين أو التعامل الإداري معهم.

وأضاف ابن زنان: مجموعتنا ضعيفة فنيًّا، ولن نصمد في الأدوار النهائية، ابحثوا عن الخلل وقرروا إستراتيجية ثابتة لا تتغير بتغيير القيادات، وضعوا لوائح منظمة للاعبي المنتخب، واعترفوا بأخطائكم وصححوها.

ونال اللاعب هتان باهبري لاعب الهلال انتقادات حادة بسبب تراجع مستواه مع الأخضر في لقاء فلسطين، حيث قال الناقد الرياضي مبارك الشهري: “هتان معنا ولا معهم ولا مع الأسف، شكرًا للجمهور السعودي الذي أضاع 90 دقيقة من وقته الثمين لمشاهدة منتخب مدّلع”.

وتابع مبارك الشهري: “بعد مباراة السعودية وفلسطين، هتان باهبري ما زال لديه وهم وجالس يعيشه، منذ أن كان في الشباب وترسخ هذا الوهم مع انتقاله للهلال، وهو أن مناديب السيتي والريال والبارشا يراقبون تحركاته من المدرجات، والتوقيع مع أحدهم مسألة وقت”.


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