اغتيال إعلامي كردي وزوجته وطفله الصغير بالعراق

اغتيال إعلامي كردي وزوجته وطفله الصغير بالعراق

2019/10/17
الساعة 3:13 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت السلطات المحلية في محافظة السليمانية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا الإعلامي الكردي أمانج باباني مع عائلته في المدينة ولاذوا بالفرار.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن “عملية الاغتيال طالت الإعلامي وزوجته لانا محمدي وطفله هانو”.

ولم يصدر عن السلطات الأمنية حتى الآن أي بيان رسمي حول ملابسات الحادث، في وقت طالب فيه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، السلطات الأمنية بفتح تحقيق بالحادث ومعرفة الجناة.

يشار إلى أن الإعلامي المجني عليه كان يعمل مقدمًا للبرامج في قناة “NRT” الكردية التي يتزعمها ساشوار عبدالواحد رئيس حراك “الجيل الجديد” الكردية.


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