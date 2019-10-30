الأحمدي عن المراكز الإقليمية: هدفنا تبني المواهب ولا نستقبل المواليد

المواطن - مروة نبيل

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدير مراكز التدريب الإقليمية، بندر الأحمدي، أن الهدف من إنشاء مراكز التدريب الإقليمية هو اكتشاف المواهب وتطويرها؛ للاستفادة منها في المستقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن بالأمس عن إنشاء مراكز التدريب الإقليمية، على أن تكون مرحلة الاكتشاف 14 يومًا، بداية من اليوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وملعب أرامكو- الظهران.

وتحدث مدير مراكز التدريب الإقليمية عن تفاصيل البرنامج، قائلًا: “نهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها، وسيشمل تدريجيًّا جميع مناطق المملكة، وليس جدة والدمام فقط”.

وتابع بندر الأحمدي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لدينا فئتان عمرية تحت 12 سنة وتحت 14 سنة، والمراكز تعمل باستمرار لتبني المواهب التي لا تلعب في الأندية”.

وأضاف: “نهدف إلى أن يكون العمر التدريبي للاعب عالي قبل عمر 16 سنة.. أي قبل 10 سنوات من سن المنافسة، وبدعم الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم سنتمكن من تخريج لاعبي كرة قدم مؤسسين”.

واختتم مدير مراكز التدريب الإقليمية تصريحاته الإذاعية قائلًا: “مراكز تدريب المواهب هي للسعوديين فقط حاليًّا، ولا نستقبل فيها المواليد بسبب اشتراطات الاتحاد الآسيوي”.