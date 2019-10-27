الأحوال تختصر خطوات الحصول على شريحة بيانات من ساعات لدقيقة

المواطن - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية الفارق بين خطوات الحصول على شريحة بيانات في السابق والآن.

وقالت الأحوال عبر حسابها بموقع “تويتر”، مساء اليوم الأحد: إن العملية كانت تستغرق في السابق من 3 إلى 4 ساعات، حيث يزور المواطن القطاع الراغب بالحصول على بياناته، ويزوده القطاع بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة بيانات، وبعدها يزور المواطن مكتب الأحوال لتزويدهم بالخطاب، ليطبع الموظف شريحة البيانات ويعطيها للمواطن، والذي يعود بدوره إلى القطاع لإعطائه شريحة البيانات.

أما حاليًّا، فقالت الأحوال: إن العملية تستغرق دقيقة واحدة، حيث يسجل المواطن دخوله بحسابه في أبشر ثم خدمة بياناتي، وبعدها يتم تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.