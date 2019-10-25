الأخبار السارة متواصلة .. صدمة جديدة لـ أوراوا تخدم مصالح #الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المشاكل بدأت في ملاحقة نادي أوراوا الياباني، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وبعد تأكد الحارس الياباني نيشيكاوا، حارس نادي أوراوا، بسبب تراكم البطاقات سيغيب الثنائي تاكويا أوكي ويوكي موتو عن الفريق الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

يُذكر أن هذه الأخبار قد تُحفز نادي الهلال أكثر على الاستعداد بشكل قوي لمواجهة أوراوا في ملعب الجامعة، والعمل على إنهاء وحسم الأمور من الرياض قبل الذهاب إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مباراة العودة يوم 24 نوفمبر المقبل.

وتوجه صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، بنصيحة ذهبية إلى لاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لمواجهة نادي أوراوا الياباني.

وكتب صالح النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا أو نقرأ لذاك، نجتمع بعد اللقاء نتحاور فيما بيننا ينتقد المقصر منا بنقد أخوي بنّاء نخرج بعدها وأيدينا بأيدي متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير”.

وأضاف النعيمة: تأهل الهلال وهذا المهم وبقي الأهم، ولابد أن يستفيد اللاعبون من الدروس، عليهم أن يعملوا ويركزوا أكثر في القادم، وأن يبتعدوا عن الإعلام ووسائل التواصل.