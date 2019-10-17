الأخضر يبدأ تصفيات أولمبياد طوكيو بالفوز على الهند

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في الفوز على نظيره الهندي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ولعب أخضر اليد ضد نظيره الهندي في صالة الدحيل الرياضية بالدوحة، وظهر اللاعبون بمستوى مميز، ونجحوا في التقدم خلال أحداث الشوط الأول بنتيجة 19/ 13، وحسموا المباراة بنتيجة 35/ 24.

ويتواجد المنتخب السعودي لكرة اليد ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تضم بجانب الأخضر، منتخبات قطر، الهند وهونغ كونغ.

ويتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020، من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في تصفيات آسيا، فيما يلعب صاحب المركز الثاني ملحقًا يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.