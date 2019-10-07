الأخضر يُدشن معسكره استعدادًا لمواجهة سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، معسكره الإعدادي وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة يوم الخميس المقبل في تصفيات آسيا المزدوجة.

وافتتح المنتخب السعودي تدريباته على ملعب نادي التعاون الجديد ثم بدأت تدريبات الأخضر بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير وتم تخصيص أيضًا مران خاص للمدافعين.

من ناحية أخرى، اكتفى لاعب الوسط سلمان الفرج ببرنامج علاجي في العيادة ؛نظرًا للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه.

وغاب علي البليهي عن تدريبات الأخضر لوفاة أحد أقاربه.

وسيحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم مباراة السعودية وسنغافورة، حيث يأمل الأخضر في تحقيق الفوز الأول له في التصفيات، بعد التعادل في الجولة الأولى مع المنتخب اليمني بنتيجة هدفين لكل فريق.

واستدعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم 24 لاعبًا استعدادًا لمباراتي السعودية ضد سنغافورة وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، أمين بُخاري.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، زياد الصحفي، عبدالله مادو، علي آل بليهي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالله الشامخ، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي.

في خط الهجوم: فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.