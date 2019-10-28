الأخطاء البدائية تُهدد #الهلال قبل نهائي الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أصبحت الأخطاء الدفاعية لنادي الهلال هاجسًا يتسبب في خوف عشاقه، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم التاسع من نوفمبر المقبل.

وتكررت الأخطاء الدفاعية بشكل ملحوظ لنادي الهلال خلال خمسة أيام فقط، حيث خسر الهلال من السد القطري برباعية مقابل هدفين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي، وخسر بالأمس من نادي النصر في دوري المحترفين بعد خطأ من الحارس عبدالله المعيوف واللاعب محمد البريك لاعبي الهلال.

وإذا تكررت الأخطاء فقد يُحرم الهلال من لقب دوري أبطال آسيا الذي طال انتظاره لمدة 19 عامًا.

وفي هذا الشأن، علّق الناقد الرياضي أحمد المصيبيح قائلًا: الهلال ليس لديه دفاع الأظهر تتقدم دون احترافية، وبهذه الأخطاء الدفاعية لن يفوز الهلال بكأس آسيا.

وأضاف المصيبيح: الهلال لا يملك فقط إلا المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو أما الباقي فيمثل مشكلة للفريق.

جدير بالذكر أن محمد البريك خرج في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الهلال والنصر، وتوجه باعتذاره لجماهير أزرق العاصمة بعد الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الثاني لفريق النصر.

وقال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب العالمي خلال تصريحاته لقناة الرياضية السعودية بعد مباراة الهلال ضد النصر: “أشكر جميع اللاعبين والطاقم الفني والإدارة والجمهور، وكل اللاعبين، فالجميع قدم مباراة كبيرة”.

وتابع حمد الله قائلًا: “كان من المفترض أن نقدم المستوى الذي قدمناه أمام الهلال في كل المباريات، لكن بسبب الإصابات وظروف الفريق لم يحدث، والبداية من لقاء الهلال، بعد رجوع اللاعبين من الإصابات”.

وأضاف: “الانطلاقة غير الجيدة لنا في بداية الموسم، تعود لعدة عوامل، منها الإصابات العامل الأساسي، فكنا نفتقد لأربعة لاعبين أساسيين أو أكثر، وأي فريق لا يقدر أن يقدم المطلوب عند فقده عددًا من الأساسين، الآن الجميع عاد، وسنقدم أفضل مما قدمناه ضد الهلال”.

وعن كثرة التمريرات القصيرة من لاعبي الهلال في ديربي الرياض، علق حمد الله قائلًا: “لابد عليهم أن يعلموا مع من يلعبون التمريرات القصيرة، النصر فريق كبير، وإذا أخطأت أمام الكبار تحمل المسؤولية؛ لأننا نجيد استغلال الفرص”.