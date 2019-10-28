الأرصاد : أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

كما يستمر توقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.

وستكون حالة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة بينما ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.