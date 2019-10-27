الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا

الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا

2019/10/27
الساعة 5:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مستمرة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، كذلك يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.

وحول حالة الرياح على البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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