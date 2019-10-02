الأرصاد : أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية غدًا على 9 مناطق

الأرصاد : أمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية غدًا على 9 مناطق

2019/10/02
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وحول حالة الرياح السطحية فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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