الأرصاد : استمرار الأمطار الرعدية غدًا على هذه المناطق

المواطن -الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة غدًا، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وستكون حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الخليج العربي.