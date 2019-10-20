الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية غدًا على 8 مناطق

الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية غدًا على 8 مناطق

2019/10/20
الساعة 2:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأوردت الهيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة وكذلك على المنطقة الشرقية خاصةً الوسطي والجنوبية منها.

وستكون حركة الرياح في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة بينما ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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