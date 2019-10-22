الأرصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية غدًا
ضباب كثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر

الأرصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية غدًا

2019/10/22
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.

كذلك توقعت الأرصاد أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وحول حركة الرياح في البحر الأحمر غدًا فسوف تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة في حين ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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