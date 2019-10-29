الأرصاد: انخفاض تصنيف إعصار كيار إلى الدرجة الثالثة

المواطن - واس

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم عن الحالة المدارية “كيار ـ KYARR” في بحر العرب, أن تصنيفه ما يزال إعصارًا مداريًّا من الدرجة الربعة, مشيرة إلى عدم تأثير هذه الحالة المدارية على أجواء المملكة حتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن الإعصار, الذي يقع عند خط عرض 19,2 درجة شمالًا وخط طول 63,4 درجة شرقًا, تقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ 120 – 125 عقدة (220-230 كم/ ساعة), ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد.

وبين التقرير أن التوقعات تشير – بمشيئة الله تعالى – إلى انخفاض تصنيف الإعصار إلى (إعصار مداري من الدرجة الثالثة) خلال الـساعات الـ 24 القادمة, وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.