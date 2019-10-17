الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق.. ضباب يستمر لعدة ساعات

الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق.. ضباب يستمر لعدة ساعات

2019/10/18
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 5 تنبيهات مبكرة على كل من المنطقة الشرقية، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة.

وحذرت الأرصاد من الضباب المصحوب بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، إذ تبدأ حالة الطقس على المناطق المذكورة في الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الثامنة صباحًا.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: “جازان وعسير وتبوك والباحة ومكة المكرمة، الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة” وأجزائها الساحلية، اليوم الجمعة.

كما توقّعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في أبها.


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