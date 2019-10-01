الأرصاد : حالة من عدم الاستقرار الجوي غدًا على 8 مناطق

الأرصاد : حالة من عدم الاستقرار الجوي غدًا على 8 مناطق

2019/10/01
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وحول حركة الرياح على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط في حين ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية على الخليج العربي.


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