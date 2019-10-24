الأرصاد : طقس غير مستقر غدًا على معظم المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك وكذلك على منطقتي مكة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة .

وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية على الخليج العربي.