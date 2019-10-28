الأرصاد في وجه العاصفة.. موجة انتقادات بسبب أحداث حفر الباطن

المواطن - الرياض

حالة من الهجوم والانتقاد تتعرض لها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد التقلبات الجوية التي تعرضت لها محافظة حفر الباطن خلال الساعات الماضية، وتسببت في تضرر بعض الأحياء والممتلكات بعد تساقط البرد وهطول الأمطار.

وفي هذا السياق، علق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بقوله: “إن تقنية رادار دوبلر، وخاصة في البُعد الثلاثي، يمكن لها كشف سُحب المزن الرُكامي المُفعم بالبَرَد، وتحذير الناس منها قبل وقوعها بنحو ساعة أو أقل.

وأضاف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن الأرصاد السعودية لم تحذّر قبل الحادثة، عصر أمس، وفي الوقت نفسه لم تفتح الرادارات للمختصين والهواة ليحذروا.

وتابع المسند: “أنه عندما وقعت الفأس في الرأس، كالعادة، حذّروا بتغريدة باردة الساعة 05:53؛ وذلك عندما ذاب البَرَد وأصبح ماءً، وكانت التغريدة مفتوحة من الجمعة حتى الأحد، وجاءت ردة فعل “الأرصاد” السريعة بعد التغريدتين الأولى والثانية، تحذير بالأحمر وطازج ولفترة زمنية معقولة ولمواضع جغرافية محدودة، وهو أفضل من تحذيرهم السابق الذي طوله 62 ساعة، ويبقى التحذير الأخير مطاطًا مقارنة بشغل الهواة الأسرع والأدق والأكثر مصداقية.