الأرصاد : 6 مناطق على موعد غدًا مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية

الأرصاد : 6 مناطق على موعد غدًا مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية

2019/10/13
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.


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