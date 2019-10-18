الأرض تُعاند #الأهلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
قبل مباراته ضد التعاون اليوم

الأرض تُعاند #الأهلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/10/18
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة في المباريات التي يخوضها على أرضه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد التعاون اليوم.

وفاز الأهلي 3 مرات فقط في آخر 13 مباراة لعبها على أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 6 لقاءات، ما يزيد من صعوبة مباراته مع التعاون.

ويلعب الأهلي ضد التعاون اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، قبل مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.


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