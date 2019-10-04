الأسهم الأمريكية تقفز في أعقاب تقرير الوظائف

الأسهم الأمريكية تقفز في أعقاب تقرير الوظائف

2019/10/05
الساعة 1:18 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

قفزت بورصة وول ستريت، اليوم الجمعة، بعد نمو معتدل للوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر خفف من حدة سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا الأسبوع ألهبت الأسواق وغذت مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم ربما ينزلق إلى ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 370.95 نقطة، أو 1.42%، إلى 26571.99 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقًا 41.38 نقطة، أو 1.42%، ليغلق عند 2952.01 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 110.21 نقطة، أو 1.4%، إلى 7982.47 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر مع تراجع داو جونز 0.93 بالمائة، وناسداك 0.46 بالمائة، وستاندرد آند بورز 0.34 بالمائة.


هل قرأت هذا ؟
  • ترامب: غير متأكد من تعاوني مع الكونجرس في قضية عزلي
    •
  • بومبيو ينشر صورة لسفينة النفط الإيرانية تنقل حمولتها قبالة سواحل سوريا
    •
  • الليرة التركية تهوي 1.25 % بسبب تصريحات أردوغان
    •
  • تطورات في أزمة عزل ترامب.. النواب يستدعي محامي الرئيس
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم