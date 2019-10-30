الأكثر تمريرًا في الجولة الثامنة.. #الاتفاق يتصدر والاتحاد ثانيًا
ضمن منافسات دوري المحترفين

الأكثر تمريرًا في الجولة الثامنة.. #الاتفاق يتصدر والاتحاد ثانيًا

2019/10/30
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر الفرق تمريرًا خلال منافسات الجولة الثامنة.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قائمة الأكثر تمريرًا في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ502 تمريرة، يليه الاتحاد بعدما قام بـ484 تمريرة.

وحل الرائد ثالثًا في قائمة الأكثر تمريرًا بعدما قام لاعبوه بـ480 تمريرة، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ453 تمريرة، وتواجد الفيحاء في المركز الخامس بـ441 تمريرة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة، ثم الأهلي بـ14 نقطة، بالتساوي مع النصر والفيصلي، ولكنهما يملكان مباراة مؤجلة.


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