الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف في العراق ومحاسبة المسؤولين

الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف في العراق ومحاسبة المسؤولين

2019/10/05
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان: “أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لابد من أن يتوقف هذا”.

وأضاف البيان الذي نشرته البعثة على صفحتها في فيسبوك: “أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُدْ روح الوحدة في عموم العراق”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وجاءت دعوة المبعوثة الأممية بعد مقتل 8 محتجين وسقوط عشرات الجرحى من جراء تجدد التظاهرات في بغداد والديوانية.


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